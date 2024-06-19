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Россия: настоящие условия мира

Россия: настоящие условия мира

© Дмитрий Трепольский/Pexels Противостояние между Россией и США началось ещё в конце 90-х годов.

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Комментарии
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Елена Шарапова
С нами БОГ!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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