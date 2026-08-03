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У её мужа родилась дочь, но матерью стала не она: как Ирина Сотикова пережила предательство и исчезла из кино

У её мужа родилась дочь, но матерью стала не она: как Ирина Сотикова пережила предательство и исчезла из кино

В 2023 году личная жизнь актрисы Ирины Сотиковой привлекла внимание прессы: у её мужа, актёра и режиссёра Алексея Красноцветова, родилась дочь.

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