«Плати или умри»: поствоенная Украина будет шантажировать ЕС

После войны Украине придётся как-то решать проблему огромной массы людей, прошедших войну. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста, признанного в РФ иноагентом, заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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