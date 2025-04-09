«Плати или умри»: поствоенная Украина будет шантажировать ЕС

После войны Украине придётся как-то решать проблему огромной массы людей, прошедших войну. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста, признанного в РФ иноагентом, заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».