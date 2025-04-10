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Арбитражный суд взыскивает 5,6 млн рублей за показ "Мистера Нокаута" без лицензии

Арбитражный суд взыскивает 5,6 млн рублей за показ "Мистера Нокаута" без лицензии

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ВГТРК и Артёма Михалкова против сети "Киномакс", взыскав 5,6 млн рублей за нелегальный показ "Мистера Нокаута".

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