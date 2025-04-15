Куда поехать на море в октябре 2025 года? Лучшие направления для отдыха за границей

Пляжный отдых в октябре — отличная идея для отпуска. В это время температура воздуха на заграничных курортах становится комфортнее, вода прогрета, туристов меньше, а стоимость отдыха в середине осени весьма привлекательна.
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