В ДНР силами военных РФ отражены 6 атак штурмовых групп ВСУ

РИАМО - 14 мая. Третьим батальоном 200-й мотострелковой бригады отражены 6 атак восточнее населенного пункта Богдановка (ДНР), в которых были задействованы штурмовые группы ВСУ численностью более 100 человек, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.