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В ДНР силами военных РФ отражены 6 атак штурмовых групп ВСУ

В ДНР силами военных РФ отражены 6 атак штурмовых групп ВСУ

РИАМО - 14 мая. Третьим батальоном 200-й мотострелковой бригады отражены 6 атак восточнее населенного пункта Богдановка (ДНР), в которых были задействованы штурмовые группы ВСУ численностью более 100 человек, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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