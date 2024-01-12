Как сложилась жизнь 14 красавиц, которые мелькнули на экране раз или два, а после пропали из поля зрения

Не все любимые актрисы из фильмов нашей юности смогли добиться оглушительного успеха. Многие из них снялись всего в одной или двух громких картинах, а потом либо стали сниматься реже, либо вовсе пропали с экранов.
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