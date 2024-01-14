Бастрыкин поручил возбудить дело по факту пожара на складе в Санкт-Петербурге

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин отдал указание возбудить уголовное дело по поводу пожара, что произошел в складском комплексе в поселке Шушары, находящийся под Санкт-Петербургом.
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