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Немецкий политолог Рар назвал наиболее вероятный состав нового Правительства Германии

Немецкий политолог Рар назвал наиболее вероятный состав нового Правительства Германии

По мнению политолога, расстановка сил в правящей коалиции бундестага весьма гармонична. Тем не менее Германия будущего может стать проамериканской страной, так как ее к этому склонит партия «Зеленых», известная своей антироссийской позицией.

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