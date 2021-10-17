Немецкий политолог Рар назвал наиболее вероятный состав нового Правительства Германии

По мнению политолога, расстановка сил в правящей коалиции бундестага весьма гармонична. Тем не менее Германия будущего может стать проамериканской страной, так как ее к этому склонит партия «Зеленых», известная своей антироссийской позицией.
По мнению политолога, расстановка сил в правящей коалиции бундестага весьма гармонична. Тем не менее Германия будущего может стать проамериканской страной, так как ее к этому склонит партия «Зеленых», известная своей антироссийской позицией.
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