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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бурлакова о победе на ЧЕ по велотреку: «Проснулась ночью, а у меня температура 38,3. Думала, что все пропало»

Бурлакова выиграла золото в индивидуальном спринте на чемпионате Европы, проходящем в Хейсден‑Зелдере (Бельгия).

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