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Адвокат Трампа обвинил власти США в атаке на свободу слова и прессы

Адвокат Трампа обвинил власти США в атаке на свободу слова и прессы

Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Джон Лауро 6 августа заявил, что ходатайство прокуратуры об ограничении публичного распространения информации бывшим американским лидером является атакой Вашингтона на свободу слова и свободу прессы.

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