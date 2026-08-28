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Царьград

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СПЧ предложил оказывать медпомощь бездомным по справкам от НКО

СПЧ предложил оказывать медпомощь бездомным по справкам от НКО

СПЧ предложил оказывать плановую медпомощь бездомным по справкам от НКО. Валерий Фадеев отметил, что это поможет преодолеть трудности получения полиса ОМС.

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