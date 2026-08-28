СПЧ предложил оказывать медпомощь бездомным по справкам от НКО

СПЧ предложил оказывать плановую медпомощь бездомным по справкам от НКО. Валерий Фадеев отметил, что это поможет преодолеть трудности получения полиса ОМС.
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