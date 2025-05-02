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Америка сделала больше всех – Трамп высказался о роли США в победе во Второй мировой войне

Америка сделала больше всех – Трамп высказался о роли США в победе во Второй мировой войне

Америка сделала больше всех – Трамп высказался о роли США в победе во Второй мировой войне Евгения КомароваАмериканский президент Дональд Трамп заявил, что США сделали для победы во Второй мировой войне больше остальных.

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Комментарии
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Александр Т
Ну конечно куда без пиндосов. А на рейхстаге оно из скромность не расписалось. А самое главное что две &quot;великие&quot; державы (Пиндосия и Британия) не смогли победить крошечную Японию (с которой воевали с 1940 года) пока не вмешался СССР. И тогда почему то война сразу в течении месяца закончилась. Не смотря на миллионную Японскую армию в Китае.
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