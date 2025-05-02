Америка сделала больше всех – Трамп высказался о роли США в победе во Второй мировой войне Евгения КомароваАмериканский президент Дональд Трамп заявил, что США сделали для победы во Второй мировой войне больше остальных.
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