Америка сделала больше всех – Трамп высказался о роли США в победе во Второй мировой войне

Александр Т

Ну конечно куда без пиндосов. А на рейхстаге оно из скромность не расписалось. А самое главное что две "великие" державы (Пиндосия и Британия) не смогли победить крошечную Японию (с которой воевали с 1940 года) пока не вмешался СССР. И тогда почему то война сразу в течении месяца закончилась. Не смотря на миллионную Японскую армию в Китае.