В МИД РФ обеспокоены возможным расширением сети биолабораторий США в Африке

В РФ обеспокоены возможностью расширения сети американских биолабораторий на территории Африки, страны которой не имеют возможности контролировать проводимые исследования, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии