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Царьград

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Болезненный удар по Украине: Иранские ракеты "похоронят" программу F-16? Цена вопроса миллиарды долларов

Болезненный удар по Украине: Иранские ракеты "похоронят" программу F-16? Цена вопроса миллиарды долларов

Новый виток эскалации конфликта между Ираном и Израилем – это начало огромной войны на Ближнем Востоке, которая полностью затмит Украину.

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