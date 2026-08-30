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Ивановские новости

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Жительнице Ивановской области вернули 120 тысяч рублей после отмены разрешения на павильон

Жительнице Ивановской области вернули 120 тысяч рублей после отмены разрешения на павильон

Администрация Палеха выдала разрешение на торговый павильон, женщина начала работы, а через полтора месяца документ отозвали.

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