Дронопад над Ормузом: Иран сбил второй БПЛА MQ-9 Reaper с начала суток

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о поражении второго с начала суток тяжёлого американского беспилотника MQ-9 «Reaper» в районе Ормузского пролива.
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