В Казани состоялось открытие седьмого военно-спортивного сбора суворовцев и кадетов «Наследники Победы»

Начальник ГУРЛС МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Ларионов принял участие в церемонии открытия военно-спортивного сбора суворовцев и кадетов «Наследники Победы», котороесостоялось на Площади 1 Мая перед главным входом в Казанский Кремль.
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