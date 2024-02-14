"Решили сбежать с позиции": Колумбийские наёмники ВСУ признались в массовом дезертирстве

Западные СМИ опубликовали интервью с экзотическими наёмниками, воюющими за Украину.Агентство Associated Press приводит слова 32-летнего колумбийского боевика с позывным Чечо, воевавшего в иностранном легионе ВСУ.
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