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Царьград

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В Челябинской области 11 сентября пройдут дожди и потеплеет до +23

В Челябинской области 11 сентября пройдут дожди и потеплеет до +23

В Челябинской области в пятницу, 11 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдут небольшие дожди, а в восточных районах их интенсивность может достигнуть умеренных значений.

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