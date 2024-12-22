Петербуржец устроил погром в женском бутике в Петроградском районе

В Петербурге пьяный мужчина разгромил женский бутик. Общая сумма ущерба составила 600 тыс. рублей. В субботу, 21 декабря, неизвестный в состоянии сильного алкогольного опьянения разбил стекло двери женского магазина на Мытнинской набережной, сообщает 78 ru.
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