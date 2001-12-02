Бить или не бить? Зеленский показал F-16. Россия перед выбором

В воскресенье Владимир Зеленский на церемонии по случаю Дня украинских ВВС подтвердил прибытие первых западных самолетов F-16 на Украину, о чем шли вбросы в украинских СМИ на протяжении прошлой недели, когда публиковались данные о появлении истребителей в небе над Одессой и Львовом.