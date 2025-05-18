Черная полоса в жизни Лилларда длится уже два года: непереход в «Майами», развод, тромб, травмы

Остается утешаться деньгами. Памятные выступления за «Портленд», девять приглашений на Матчи звезд, победные броски и попадание в сборную 75 лучших игроков в истории НБА к 75-летию лиги – неужели все это окажется смазано из-за последних лет карьеры Дэмиана Лилларда? Конечно же, нет! Но последние два года для Лилларда сложились так, что рискуют войти в его биографию с подзаголовком «сплошные неудачи на закате карьеры».