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Дональд Трамп заявил, что его сын вернул деньги Умару Кремлёву за свадьбу на Багамах

Дональд Трамп заявил, что его сын вернул деньги Умару Кремлёву за свадьбу на Багамах

Президент США Дональд Трамп заявил, что его сын Дональд Трамп — младший вернул деньги "российскому олигарху" Умару Кремлёву за организацию свадебной вечеринки на Багамах.

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