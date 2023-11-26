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Джоэл Эмбиид был близок к трипл-даблу с 35 очками в победной игре против «Оклахомы» Чета Холмгрена

Джоэл Эмбиид был близок к трипл-даблу с 35 очками в победной игре против «Оклахомы» Чета Холмгрена

«Филадельфия» на выезде справилась с «Оклахомой» – 127:123. Действующий MVP Джоэл Эмбиид был в одной передаче от трипл-дабла: 35 очков, 11 подборов и 9 ассистов, а также 4 блок-шота и перехват (4 потери).

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