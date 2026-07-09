MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Mizuho повышает рейтинг Five Below, ожидая роста на 20%

Mizuho повышает рейтинг Five Below, ожидая роста на 20%

Mizuho повысил рейтинг акций американского дискаунтера Five Below с «нейтрального» до «выше рынка», посчитав, что почти 30-процентное снижение котировок сформировало привлекательную возможность для покупки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии