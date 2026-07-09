Mizuho повышает рейтинг Five Below, ожидая роста на 20%

Mizuho повысил рейтинг акций американского дискаунтера Five Below с «нейтрального» до «выше рынка», посчитав, что почти 30-процентное снижение котировок сформировало привлекательную возможность для покупки.
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