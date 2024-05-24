Сотрудники Госавтоинспекции Кировграда в ближайшие дни проведут рейдовые мероприятия «Безопасная дорога», направленные на пресечение правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишенных права управления, либо не имеющих такого права.
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