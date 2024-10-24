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В Смоленске предприятия произвели 381 тысячу тонн комбикормов для сельхозживотных

В Смоленске предприятия произвели 381 тысячу тонн комбикормов для сельхозживотных

Большая часть предназначена для свиней За восемь месяцев этого года предприятия Смоленской области произвели 400,6 тысячи тонн готовых кормов, предназначенных для сельскохозяйственных животных, большая часть которых приходится на комбикорма.

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