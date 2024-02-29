Он заключается в том, что все силы направлены на борьбу со следствием, а не с причиной. Задержание и осуждение единичных группировок - дело правильное, однако бороться нужно с целыми диаспорами.
Рейды по мигрантам и этническим бандам: Россия начала работать по-взрослому, но есть нюанс
Комментарии
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Владимир Соловьев
Нажили себе трудностей, а теперь героически их преодолеваем?!
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16 час.
Liudmila Kosteley
А в "ненавистном ЕС" такого нет. И диаспоры, если они и есть, то не такие,как в РФ. Поэтому и такого безобрация нет. Сразу ВЫГОНЯТЬ.
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15 час.
Компания ДИСКАВЕРИ
В результате рейда возьмут 15-20 человек, а в этот же день тысячи сюда приедут. Поэтому эти рейды - не панацея от засилья мигрантов. И действительно жизнь стала жесткая и жестокая благодаря их наличию у нас в огромном количестве.
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13 час.
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