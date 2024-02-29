Рейды по мигрантам и этническим бандам: Россия начала работать по-взрослому, но есть нюанс

А в "ненавистном ЕС" такого нет. И диаспоры, если они и есть, то не такие,как в РФ. Поэтому и такого безобрация нет. Сразу ВЫГОНЯТЬ.

Компания ДИСКАВЕРИ

В результате рейда возьмут 15-20 человек, а в этот же день тысячи сюда приедут. Поэтому эти рейды - не панацея от засилья мигрантов. И действительно жизнь стала жесткая и жестокая благодаря их наличию у нас в огромном количестве.