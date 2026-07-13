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Русский Днепропетровск

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Российские ракеты громят черноморские и дунайские порты Украины

Российские ракеты громят черноморские и дунайские порты Украины

Глеб Забелин 12 июля 2026 г.   «Огненные выходные» для Украины начались с Киева и продолжились на Чёрном море.

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