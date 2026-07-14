Россия лишает Украину электроснабжения, топлива и возможности маневра в зоне СВО

Выбор целей в ночных ударах ВС РФ по украинской энергетике и пунктам управления БПЛА продиктован ясной стратегией: лишить противника электроснабжения, топлива и возможности маневра в зоне СВО Источник изображения: соцсети Удары по электроподстанциям в Соснице, Хмельнице и Павлограде нацелены на то, чтобы обесточить предприятия, задействованные в производственных цепочках ВСУ.