НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

78 подписчиков

Россия лишает Украину электроснабжения, топлива и возможности маневра в зоне СВО

Россия лишает Украину электроснабжения, топлива и возможности маневра в зоне СВО

Выбор целей в ночных ударах ВС РФ по украинской энергетике и пунктам управления БПЛА продиктован ясной стратегией: лишить противника электроснабжения, топлива и возможности маневра в зоне СВО Источник изображения: соцсети Удары по электроподстанциям в Соснице, Хмельнице и Павлограде нацелены на то, чтобы обесточить предприятия, задействованные в производственных цепочках ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии