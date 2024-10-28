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Закон, порядок, государство

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На территории Белгородской области полицейские пресекли производство контрафактной агропродукции

На территории Белгородской области полицейские пресекли производство контрафактной агропродукции

«Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Белгородской области пресекли производство контрафактных семян под брендами популярных торговых марок.

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