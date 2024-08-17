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Производство в сфере народного декоративно-прикладного искусства в первом полугодии выросло на 3,6%

Производство в сфере народного декоративно-прикладного искусства в первом полугодии выросло на 3,6%

В России объем производства в сфере народного декоративно-прикладного искусства (НХП) в первом полугодии 2024 года увеличился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил около 4,5 млрд рублей.

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