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Гороскоп

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Свежие комментарии

  • владимир коверко
    прочитал импортное слово УИКЕНД и дальше не читал, неужели нельзя написать на русском языке...Гороскоп на выход...
  • владимир коверко
    😀😄😃Гороскоп на выход...
  • Воробей
    Всё много проще: пару тысяч лет назад, когда создавались каноны астрологии, на небосводе было действительно 12 созвез...Какое первое впеч...

Ignio.com Дева. Еженедельный автомобильный гороскоп за 26 августа - 1 сентября

В первой половине недели следует проявить максимум внимания к знакам и разметке. Не исключено изменение схемы движения на хорошо знакомом вам участке пути, где вы совершаете тот или иной маневр на автомате.

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