Ignio.com Дева. Еженедельный автомобильный гороскоп за 26 августа - 1 сентября

В первой половине недели следует проявить максимум внимания к знакам и разметке. Не исключено изменение схемы движения на хорошо знакомом вам участке пути, где вы совершаете тот или иной маневр на автомате.
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