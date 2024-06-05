Робот встречает гостей на стенде Московской области на ПМЭФ-2024

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) 5 июня заработали стенды Московской области, Санкт-Петербурга и компании Positive technologies, специализирующейся на разработке решений в сфере информационной безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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