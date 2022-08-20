Телеканал RTVI

258 подписчиков

МИД Великобритании отказал России в моральном праве на участие в саммите G20

МИД Великобритании отказал России в моральном праве на участие в саммите G20

Россия не имеет морального права принимать участие в саммите «Большой двадцатки», который состоится в середине ноября на Бали, пока ведет боевые действия на Украине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх