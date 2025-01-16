"Красиво и современно". Научный центр построят в центре Барнаула вместо деревянной избы

Проект рассмотрели на заседании градсовета города Проект здания в Барнауле на улице Никитина, 111 Научный центр для сотрудников крупной IT-компании планируют построить в Барнауле по адресу улица Никитина, 111.
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