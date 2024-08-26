Он знал и готовился. Мемы о задержании Павла Дурова

Основатель Telegram будет находиться под стражей до 28 августа, в течение этого времени ему предъявят официальное обвинение Мемы о задержании Павла Дурова 24 августа / Соцсети Задержание Павла Дурова 24 августа во Франции стало одним из самых обсуждаемых событий в мире.