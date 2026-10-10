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Царьград

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«Вашингтон Кэпиталз» победил «Рейнджерс», Овечкин без гола

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Рейнджерс», Овечкин без гола

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:1 в матче НХЛ, однако капитан Александр Овечкин остался без голов четвертую игру подряд.

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