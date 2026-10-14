Полицейские с использованием беспилотника проверили завод удобрений и предприятие по выпуску бетона в городе Бор Нижегородской области, где из 62 работающих иностранцев 33 находились в России с нарушениями миграционного законодательства.
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