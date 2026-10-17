Легендарный спортсмен, которому пророчили большую карьеру в прошлом, скончался сегодня. В чем же причина смерти Дениса Бойцова? Боксер Денис Бойцов, которого в спортивном мире прозвали «русским Тайсоном», ушел из жизни в 40 лет — такую информацию распространил Центр физкультурных и спортивных мероприятий Орловской области.