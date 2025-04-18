На бывшего губернатора Курской области дал показания находящийся на СВО депутат

Находящийся на специальной военной операции (СВО) депутат Максим Васильев и гендиректор компании «КТК сервис» Андрей Воловиков дали показания на бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова, которых арестовали по уголовному делу о хищении миллиарда рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.