На бывшего губернатора Курской области дал показания находящийся на СВО депутат

Находящийся на специальной военной операции (СВО) депутат Максим Васильев и гендиректор компании «КТК сервис» Андрей Воловиков дали показания на бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова, которых арестовали по уголовному делу о хищении миллиарда рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.
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