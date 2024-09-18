🇬🇧 О коррупционном скандале с участием премьера Великобритании Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказался в центре скандала из-за подарков крупнейшего донора Лейбористской партии его жене.
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🇬🇧 О коррупционном скандале с участием премьера Великобритании Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказался в центре скандала из-за подарков крупнейшего донора Лейбористской партии его жене.
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