«Она делает это довольно мило»: Лепс рассказал, чем его радует молодая возлюбленная

Григорий Лепс появился на премьере клипа Филиппа Киркорова «Черная пантера». Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» в разговоре с журналистами немного затронул тему отношений с 18-летней невестой Авророй Кибой.
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