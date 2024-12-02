АВТОВАЗ вновь выпускает карбюраторные моторы. Что происходит?

О том, что отечественный автопроизводитель «вернулся» к производству моторов старого образца, первым сообщил один из инсайдерских пабликов в социальной сети «ВКонтакте», сопроводив данную информацию фотографиями моторов, сделанными около конвейера на площадке в Тольятти.