НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

5koleso.ru

1 подписчик

АВТОВАЗ вновь выпускает карбюраторные моторы. Что происходит?

АВТОВАЗ вновь выпускает карбюраторные моторы. Что происходит?

О том, что отечественный автопроизводитель «вернулся» к производству моторов старого образца, первым сообщил один из инсайдерских пабликов в социальной сети «ВКонтакте», сопроводив данную информацию фотографиями моторов, сделанными около конвейера на площадке в Тольятти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх