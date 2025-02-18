Дмитриев поделился ожиданиями от встречи делегаций России и США в Эр-Рияде

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поделился 18 февраля ожиданиями от запланированной встречи делегаций России и США в Эр-Рияде и подчеркнул, что американский бизнес потерял $300 млрд из-за ухода с российского рынка.