https://vk.com/video757246494_456241276источник.
Трамп щас такой
Комментарии
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Андрей
промахнулись? ну теперь получите...
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14 час.
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https://vk.com/video757246494_456241276источник.
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