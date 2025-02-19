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  • Амара Карпова
    Не Дай Бог, чтоб был второй Курск🙏🙏🙏Угроза прорыва ВС...
  • Евгений Бут
    Уже не знают где побольше ободратьАэропорт Внуково ...
  • Eduard
    Вместо денег лежир "русский предатель" с простреляными яцами,а в СБУ ржут над очередным дураком.Убил или нет,а убили ...ФСБ предотвратила...

РИА Новости: обыски проходят у соратников Пономарева* в 9 регионах России

РИА Новости: обыски проходят у соратников Пономарева* в 9 регионах России

Обыски проходят у соратников экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* по делу о насильственном захвате власти.

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