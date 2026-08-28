Чан Бинью атакует Ракету в полуфинале Wuhan Open 2026

Чан Бинью оказывает давление на Ронни О’Салливана в начале 1/2 финала Wuhan Open 2026 Чан Бинью (фото: totallysnookered)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Ронни О’Салливан уступает по ходу матча Чан Бинью со счетом 2-4 в полуфинале на турнире Wuhan Open 2026.