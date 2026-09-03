Чего ждать от Венецианского кинофестиваля 2026: мнение критика

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» С Голливудом и без Как и Каннский кинофестиваль, Венецианский в этом году проходит с меньшим блеском со стороны голливудских звезд, хотя и его достаточно: одно вручение почетного «Золотого льва» Джорджу Клуни чего стоит.
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